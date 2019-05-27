شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الأمن السعودي يلقي القبض على مقيم يمني ارتكب هذه الجرائم في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بـ ” مقيم ” يمني الجنسية؛ على خلفية تنفيذه عدداً من أساليب النصب والاحتيال على محالّ تجارية بمكة.

وعن التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن استخدام ” مقيم ” أسلوب للنصب والاحتيال وقيامه بسرقة محاسبي عدد من المحال.

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وبدأت المصادر السرية التابعة للجهات الأمنية بجمع المعلومات وتمكنوا من تحديد المتهم، وتم إعداد كمين محكم له وعند وصوله تم القبض عليه.

وعُثر بحوزته على مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، ومحادثات بينه وبين طرف آخر يؤكد فيها أنه قام بتنفيذ عمليات الاحتيال والنصب.

وتعرف الضحايا من أصحاب المحال على المتهم، وأٌعد محضر بالواقعة وسُلّم الجاني إلى جهة الاختصاص.