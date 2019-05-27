شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يحصل على رتبه مشير تفاصيل (حصرية): والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر جنوبية أن رئيس مايسمى الجمعية العمومية" أحمد سعيد بن بريك " قرر منح اللواء عيدروس الزبيدي رئيس مايسمى المجلس الانتقالي رتبه مشير. وبحسب تصريح خاص " لغمدان نيوز " من أحد القيادات فضل عدم ذكر اسمه أن التكريم يأتي تقديراً لجهود عيدروس الزبيدي في استعادة دولة الجنوب وجهوده في السعي للإستقلال. وأكد المصدر أن تقليد الزبيدي " رتبة مشير " ساتتم بعد عيد الفطر المبارك وسيشمل ذلك بعض القيادات الجنوبية التي لها دور بارز في مسيرة النضال والإستقلال الجنوبي.



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