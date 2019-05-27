شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة صنعانية تجني ملايين الريالات خلال ثلاثة أشهر عبر "جروب"؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت فتاة من صنعاء حالة من الذعر في صفوف اليمنيات في عموم المحافظات اليمنية خلال ال3ايام الماضية. وتسببت الفتاة بحالة طوارئ شديدة للغاية. وبدأت الحكاية قبل 3اشهر حينما قررت فتاة يمنية تسكن في العاصمة اليمنية صنعاء إنشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك لعرض منتجات نسائية. وعلى خلاف عشرات العاملات في تجارة البيع عبر الانترنت قدمت الفتاة القادمة بقوة عروضا هي الأرخص على مستوى اليمن قاطبة. Advertisements وتسببت هذه العروض بانهيال الطلبات من كل حدب وصوب خلال 3اشهر. وعقب 3اشهر من تقديم الطلبات ودفع المبالغ المالية اكتشف الجميع انهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.. وقال أشخاص تعرضوا لعملية الاحتيال أن المبالغ المالية التي دُفعت تقدر بالملايين. وتصدرت التاجرة الوهمية الحدث خلال أيام مضت حيث يسعى المتعاملون معها لاسترداد حقوقهم لكن دون جدوى حيث لم تترك لها على اثر يدل عليها..

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