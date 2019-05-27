عاجل .. الجنرال الاحمر يفاجئ الامارات والحوثي ويجرى اتصالاً هاتفياً هاماً لقيادات تعز " ملخص المكالمة "

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عدن - ياسمين التهامي - نائب رئيس الجمهورية يطمئن على صحة العقيد/ عبده حمود الصغير
أجرى الفريق الركن/ علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالاً هاتفياً» اطمئن خلاله على صحة العقيد/عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17مشاة الذي يتلقى العلاج في مستشفى الروضة بتعز جراء إصابتة يوم أمس الأول في #الجبهة_الغربيه عندما كان يقود معركة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية
حيث عبر نائب رئيس الجمهورية عن أسفة بإصابة المناضل والقائد المحنك العقيد/عبده حمود الصغير في هذا التوقيت الذي يخوض فيه الجيش الوطني معركة مصيرية لتحرير المحافظة من مليشيات الحوثي ، مثمناً الدور البطولي للعقيد الصغير في مجابهة المليشيا منذ البداية وتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى الميدان وقد تماثل للشفاء إن شاء الله
وشكر العقيد/عبده حمود الصغير نائب رئيس الجمهورية على اتصاله وطمئنه على صحتة مؤكداً أنه تجاوز مرحلة الخطر وحالتة الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر ، واعتبر أن هذه الإصابة وسام شرف يعتز بها وأن دمه ليس اغلى من دماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا طوال أربع سنوات من أجل دحر مليشيات الحوثي وتحرير مدينة تعز..
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