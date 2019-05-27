شكرا لقرائتكم خبر عن تركي المالكي: الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً والأخير يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، مساء أمس، "أن الأداة الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم تتحقق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها".

وأضاف، "نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، ونؤكد أيضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً"

وأوضح المالكي بقوله: أن قوات الدفاع الجوي السعودي أسقط، أمس، طائرة مسيرة «درون» تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطار الملك عبد الله بجازان، الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، من دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني.

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ويتهم التحالف العربي، مليشيات الحوثي بأنها الذراع الأيمن لإيران، مؤكدً بأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، جاءت بناءً على أوامر من إيران.

بينما مليشيات الحوثي أنكرت ذلك، وقالت: "إننا مستقلون في قراراتنا وليست لدينا تبعية لأي جهة"

وأكدت المليشيات على لسان محمد الحوثي، "أن العام الماضي كانوا على استعداد لوقف الهجمات على السعودية، إلا دول العدوان كما اسموها قابلت هذه الخطوة بالتحليلات الخاطئة.