شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تجدون في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية في تداول اليوم الإثنين 27/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء، بحسب رصد موقع “عرب نيوز” الإخباري:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي`
|538
|545
|الريال السعودي
|142
|144
|الدرهم الإماراتي
|143
|145
|اليورو الأوروبي
|605
|615
|الجنيه الاسترليني
|698
|706
|الدولار الكندي
|413
|417
|جنيه مصري
|29
|30
|الريال القطري
|137
|141
|الدينار الكويتي
|1651
|1702
|الريال العماني
|1430
|1450
|الدينار الأردني
|759
|764
|الدينار البحريني
|1429
|1458
|الرنجت الماليزي
|129
|131
|رمبي صيني
|76
|78
|دينار جزائري
|4
|5
|دينار ليبي
|389
|393
|الليرة التركي
|91
|92
|روبية هندي
|6
|7
|بير أثيوبي
|18
|19
|فرنك سويسري
|533
|537
|دولار أسترالي
|742
|748
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.