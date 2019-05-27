اخبار الخليج / اخبار اليمن

مباشر من محلات الصرافة سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية في تداول اليوم الإثنين 27/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء، بحسب رصد موقع “عرب نيوز” الإخباري:

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 538 545
الريال السعودي 142 144
الدرهم الإماراتي 143 145
اليورو الأوروبي 605 615
الجنيه الاسترليني 698 706
الدولار الكندي 413 417
جنيه مصري 29 30
الريال القطري 137 141
الدينار الكويتي 1651 1702
الريال العماني 1430 1450
الدينار الأردني 759 764
الدينار البحريني 1429 1458
الرنجت الماليزي 129 131
رمبي صيني 76 78
دينار جزائري 4 5
دينار ليبي 389 393
الليرة التركي 91 92
روبية هندي 6 7
بير أثيوبي 18 19
فرنك سويسري 533 537
دولار أسترالي 742 748

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا