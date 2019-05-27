شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية في تداول اليوم الإثنين 27/05/2019 أمام الريال اليمني في السوق المصرفية السوداء، بحسب رصد موقع “عرب نيوز” الإخباري: العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 538 545 الريال السعودي 142 144 الدرهم الإماراتي 143 145 اليورو الأوروبي 605 615 الجنيه الاسترليني 698 706 الدولار الكندي 413 417 جنيه مصري 29 30 الريال القطري 137 141 الدينار الكويتي 1651 1702 الريال العماني 1430 1450 الدينار الأردني 759 764 الدينار البحريني 1429 1458 الرنجت الماليزي 129 131 رمبي صيني 76 78 دينار جزائري 4 5 دينار ليبي 389 393 الليرة التركي 91 92 روبية هندي 6 7 بير أثيوبي 18 19 فرنك سويسري 533 537 دولار أسترالي 742 748

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