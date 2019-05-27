شكرا لقرائتكم خبر عن ابرزهم الشيخ مقبل الوادعي ... تعرف على يمنيون شاركوا جهيمان (مقتحم الحرم) افكاره وسجنوا معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تكن فتنة السعودي المتطرف جهيمان العتيبي حدث عابر في تاريخ المملكة العربية السعودية بل كانت حدث كبير اثر في في مسار الامة الاسلامية



ونالت الجمهورية اليمنية حظها في التأثر من فتنة جيهيمان حيث أكد ناصر الحزيمي أحد أفراد جماعة جهيمان سابقا سعودي الجنسية ان عدد من اليمنيين تعرضوا للسجن على بسبب جماعة جهيمان وان الشيخ وعالم الحديث اليمني مقبل بن هادي الوادعي كان من بين من سجنوا ايضا .



واضاف الحزيمي ان من ضمن جماعة جهيمان كان الشيخ اليمني ايضا وعضو علماء اليمن احمد بن حسن المعلم وكان شاعرا للجماعة تمكن من الهروب عند محاولة اعتقاله المرة الاولى .



وقال الحزيمي انه نتيجة لتدخل من مفتي عام المملكة العربية السعودية السابق المرحوم الشيخ عبدالعزيز بن باز تم الافراج عن اغلب انصار الجماعة ومن ضمنهم الشيخ مقبل الوادعي الذي تبرئ من جماعة جهيمان بعد الافراج عنه.



بينما الشيخ المعلم اعتقل بعد احداث الحرم وافرج عنه بعد برائته من جماعة جهيمان ويعد الان من اهم علماء السلفية في اليمن .



وقال باحث مهتم بالجماعات الاسلامية "للمشهد اليمني " ان عددا من اليمنيين من محافظات يمنية مختلفة تاثروا او شاركوا جهيمان في حادثة الحرم البعض منهم تم القصاص منه اما الاخرون فحكم عليهم بالابعاد من المملكة حتى يومنا هذا .

