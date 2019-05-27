وردنا الان… إعلان هام من شركة النفط اليمنية و 50 ألف ريال مكافئة لمن يقوم بهذا العمل

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية، استمرار الإجراءات التي تتخذها الشركة للرقابة والإشراف على كافة محطات التوزيع في امانة العاصمة والمحافظات وللقضاء على كافة مظاهر السوق السوداء والمخالفات في المحطات .
وأوضح الناطق الرسمي للشركة، أن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية “ياسر الواحدي”، أصدر بتشكيل لجان ميدانية وتكليفها بالنزول الميداني للنطاق الجغرافي في أمانة العاصمة وضواحيها ، بالاضافة الى تكليف الفروع بالمحافظات لمتابعة سير عمل المحطات وضبط المخالفات في المحطات التموينية ..
وأشار إلى أن الواحدي أعلن عن مكافئة تحفيزية بمبلغ ( 50.000 ) خمسون الف ريال لكل من يكتشف اي مخالفة بشرط توثيق المخالفة فيديو وصور وغيرها من الوسائل الذي توثق المخالفة والإبلاغ في حينه عن المخالفة وعمل محضر يؤكد ذلك .
وحذر الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية، كل من يثبت تورطه بأي مخالفة بأي شكل من الأشكال.. داعياً جميع المواطنين إلى التعاون معها والابلاغ عن اي مخالفة وان يكونوا عونا للشركة للقضاء على كافة مظاهر السوق السوداء ومفتعلي الأزمات
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