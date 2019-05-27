شكرا لقرائتكم خبر عن هل من ضوء أخضر لاستكمال تحرير الحديدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري ان ابطال الجيش اليمني والمقاومة الوطنية رجال بمحافظة ‎الحــديدة ينتظرون الضوء الٲخضر بفارغ الصبر لدحر مليشيا الحوثي بشكل نهائي.

يأتي ذلك في ظل تزايد خروق مليشيا الحوثي للهدنة الهشة التي اعلنت عنها الامم المتحدة منذ ديسمبر الماضي.

وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة عددا وعتادا الساعات الماضية على يد المقاومة المشتركة إثر محاولتي تسلل انتحارية في مدينة الحديدة ومنطقة الجاح ضمن تصعيدها المتناقض مع مزاعم المبعوث الأممي عن التزامها باتفاق السويد.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية" أن وحدات من حراس الجمهورية داخل مدينة الحديدة كسرت محاولة تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة كسرت وحدات من حراس الجمهورية أيضا محاولة تسلل مماثلة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وتدمير آليات وإجبار البقية على الفرار، وفقا لوكالة "2ديسمبر".

ولفت أن تعزيزات وتحركات بقايا جيوب المليشيات الحوثية كانت مرصودة بدقة منذ انطلاق تحركها من بين مزارع الحسينة شرق الجاح الأمر الذي جعل منها فريسة سهلة لأبطال حراس الجمهورية لحظة اقترابها من خطوط التماس.

وكان الناطق الرسمي بإسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجمي، افاد حول آخر المستجدات في محافظة الحديدة بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن بدء الإنسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيا الحوثي من موانى محافظة الحديدة .

وقال المهجمي أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تقوم بالتصعيد العسكري الواسع منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، ولكن في هذه المرة تقوم المليشيا بحشد قوات عسكرية ضخمة واستقدام المقاتلين وتعزيز مواقعها في مختلف المناطق والمحاور بمحافظة الحديدة .

وأضاف المهجمي : أننا وفي الأيام القليلة الماضية رصدنا قيام المليشيات الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وبالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية التي تصل إلى الخطوط الأمامية في محاور الحديدة .

وأكد الناطق الرسمي بإسم العمالقة رصد تعزيزات حوثية كبيرة تقدمت نحو محور الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وتوزعت على محاور الجبلية المختلفة ونصبت أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية ، وقوات أخرى توجهت نحو محاور حيس والتحيتا والدريهمي .

وأشار المهجمي إلى قيام المليشيات الحوثية بإرسال تعزيزات عسكرية حوثية كبيرة إلى أطراف مديرية حيس قادمة من محافظة إب المجاورة لها ومدججة بأسلحة مختلفة وتمركزت في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة حيس .

واختتم المهجمي تصريحه حول تعزيزات الحوثيين لقواتهم في التحيتا حيث أكد وصول تعزيزات كبيرة للحوثيين إلى مشارف مديرية التحيتا قادمة من المديريات التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات في المناطق غير المحررة بمحافظة الحديدة ووزعتها المليشيات على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة للمدينة.