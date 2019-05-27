شكرا لقرائتكم خبر عن شريط "فيديو" نادر ينشر لأول مرة...شاهد ماذا كان يفعل الزعيم ”معمر القذافي” داخل خيمته في الصحراء؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وظهر القذافي في الفيديو الذي نشره مناصروه، وهو يجلس مع أسرته في منطقة نائية حين كان أبناؤه لا يزالون صغاراً ، ويلعبون حوله .
وعلق ناشر الفيديو عليه بالقول: لنا مقاتل مناضل مجاهد.. من الخيمة من البادية”.
وتابع: “تسجيل مرئي قديم للعقيد الراحل والساعدي والمعتصم بالله وهانيبال وهناء”.
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