شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تعيد بناء ضريح مؤسسها حسين الحوثي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت ميليشيا الحوثي الانقلابية بناء ضريح مؤسس الميليشيا حسين الحوثي الذي قتل في 10 سبتمبر 2004 على يد قوات الجيش.

وقال سكان محليون إن زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، وجه بإعادة بناء ضريح شقيقه بمحافظة صعدة والذي تم استهدافه من قبل مقاتلات التحالف العربي في 2015.

وأوضح السكان أن ضريح الحوثي يشارف على نهايته بعد اكمال الأعمال الأولية وبقيت أعمال الزخرفة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت في مايو 2015، حوالي 14 غارة على ضريح حسين الحوثي في منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الميليشيا ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وحصل "المشهد اليمني" على صورة تظهر الضريح بعد اكمال المرحلة الأولى من البناء.أن تم بنائه.