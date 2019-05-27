شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر اليمنيين (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن وهول أمطار “متفاوتة الشدة” مصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.

وقال مصدر إن أمطاراً غزيرة هطلت عصر اليوم في العاصمة صنعاء تسببت في توقف حركة المرور.

وأوضح مركز الارصاد في بيان – حصل – على نسخة منه الاجواء على عدم الاستقرار في المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى وأجزاء من المناطق الصحراوية.

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وأشار المركز إلى أن “الفرصة مهيأة لهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا حتى تعز جنوباً.

كما توقع المركز ان تشمل الامطار اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ الضالع، أبين، البيضاء، لحج، شبوة وحضرموت وقد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول ومن التدني الحاد في مدى الرؤية الأفقية.