شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك الحوثي مخاطبا الشعب اليمني لاتطبخوا لا تخزنوا لا تدخنوا لا تعتمدوا على الوظيفه!!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، إن الاعتماد على الوظيفة الحكومية، والتبذير في الطبخ الزائد يؤثر على الاقتصاد الوطني.وقال الحوثي في محاضرة تبثها فضائية “المسيرة” التابعة لجماعته، إن العاديات اليومية أدت لتدهور الوضع الاقتصادي للبلد والحالة المعيشية لغالبية الشعب اليمني”.وأضاف، أن الإسراف في شراء وتعاطي القات والتدخين، وغيرها من الأخطاء التي تؤدي بمجملها إلى إضعاف الاقتصاد.وذكر الحوثي أن ضمن المعالجات للاقتصاد يكمن في التقليل والابتعاد عن العاديات، وكذا عدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية.

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