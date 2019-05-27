شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي: ذهب زمن الاحتواء ولابد من تهشيم الرؤوس وفرض واقع جديد في اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا خبير أمني واستراتيجي سعودي تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة، إلى فرض واقع جديد في اليمن ودخول حجة والحديدة وصنعاء.



وقال العميد حسن الشهري، في مداخلة مع قناة “الاخبارية السعودية” – رصدها المشهد اليمني – “ذهب زمن الاحتواء والحكمة والعواطف، من المفيد استهداف الميليشيا الحوثية في كل مكان واطلاق العمليات العسكرية بقوة في كل الجبهات اليمنية”.

وأشار الشهري إلى أن أكثر من 30 جبهة في اليمن “نائمة”، حسب قوله.

وأضاف الشهري: “لابد من الضرب بيد من حديد وتهشيم تلك الرؤوس التي لا تعترف بحق الجوار وحقوق الانسان والقانون الدولي والانساني وهي مجرد أداة عميلة للنظام الايراني”.

وتابع الشهري “لا بد من رفع وتيرة العمليات العسكرية وتعظيم دور الانتصارات”.

وطالب الشهري قيادات التحالف العربي بتقديم ما وصفها “المزيد من التضحيات وتحمل المزيد من التبعات أمام الضغوط الدولية واليمنية للوصول إلى استئصال هذا السرطان الذي أضر باليمن وأمن المملكة العربية السعودية والامن الاقليمي والدولي”، على حد وصفه.

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واعتبر الشهري أن الحوثيين أقل من أن يعطون أكثر من حجمهم، قائلاً “مع الأسف إن ترك لهم المجال أثرهم سيتعاظم ويؤثر ليس على السعودية وانما على الملاحة الدولية”.

واتهم الشهري إيران باستخدام الحوثيين من أجل العمل على جر الاساطيل الغربية من الخليج ومن بحر عمان باتجاه البحر الاحمر للتخفيف عن سيدهم في طهران، حسب تعبيره.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية عقب اجتياح ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.