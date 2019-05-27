الحوثيين يحولون مساجد ذمار الى لوكندات لتعاطي القات ويهينيون كبار القوم شاهد الصور !

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عدن - ياسمين التهامي - قبل يومين عمل الحوثي فعاليه بمناسبه استشهاد على بن ابي طالب كرم الله وجهه قبل ١٤٠٠ سنه مدري ايش دخلنا في مقتله المهم. عمل تخزينه عالميه في مسجد المدرسه الشمسيه في ذمار. مسجد اصبح لوكنده المهم حضر ناس والذي لفت نظري هو الشيخ محمد عمران الملقب وحشي عمران وهو جالس يستمع ومخزن تخزينه عالميه ولاحظت طفل في الوسط بسلاح الي وجالس فوق كرسي لوحده والبقيه في الارض. وعرفت انه ابن مشرف ذمار ابو عقيل وتذكرت قبل سنين كيف كان الوضع وكيف كان وحشي عمران يهز مدينه ذمار ومن ابوه يكلمه وحصلت مره انه دخل مشاكل مع مدير الامن وارغم الدوله انها تحكمة الى بيته واليوم هو في الارض والورع فوق الكرسي واغلب الحضور فاتح فمه كانه منصت للفعاليه. وهم مخدرين

ولعلمكم الذماري وهو مخزن مايمكن يخرج لو قالو ابوه مات لازم يكمل التخزينه هذا شي مقدس لاكن الصميل حق صاحب صعده خرجهم

بس الملاحظ اكثر ان محافظ الحوثيين في ذمار صاحب مقوله السيد العلم محمد حسين المقدشي لم يحضر لايكون يكره الامام علي هذا ضد المسيره

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