شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يرفض استقبال مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة " تفاصيل ماحدث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت معلومات أن الأمين العام للامم المتحدة أجرى عدة محاولات للاتصال بالرئيس هادي لكن كل المحاولات باتت بالفشل. وأكدت المصادر أن الرئيس طلب ضمانان خطية من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش،يؤكد التزام فيه مبعوثه بالقرارات الدولية وأولها اتفاق استوكهولم. وذكرت المصادر أن وساطة سعودية نجحت في إقناع فخامة الرئيس هادي بلقاء الامين العام في مكة المكرمة.



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