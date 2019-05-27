مليشيا الحوثي تقوم بــ اعمال قذرة للطلاب مستغلة الإجازة الصيفية بالحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي عمليات تجنيد إجبارية في مديريات باجل والمراوعة والمنصورية بالحديدة، وذلك للزج بهم في معسكرات تدريب خاصة. أفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي، أجبرت العقال والوجاهات المحلية في قرى وعزل باجل والمنصورية والمراوعة، بالقيام بعملية تجنيد للطلاب والعاطلين لإلحاقهم بدورات تدريب مكثفة تقيمها المليشيات لحشد مقاتلين جدد إلى الجبهات بالمحافظة. كما استهدفت مليشيات الحوثي في حملة التجنيد طلاب المدارس، داخل مدينة الحديدة مستغلة بدء سريان الإجازة الصيفية ، إضافة إلى قيامها بحملات في مساجد المدينة للتحريض والحث على “الجهاد لقتال اليهود والامريكان ، تزامنت عملية التحشيد هذه مع وصول تعزيزات عسكرية اضافية ، دفعت بها لمليشيات الى الحديدة. .

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