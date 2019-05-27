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الجيش الوطني يعلن سيطرته على مواقع مهمة وسط اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمات جديدا ضد الحوثيين، في  مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

واستعادت قوات الجيش والمقاومة اليوم الاحد السيطرة وتحرير مواقع كانت تمركز فيها المليشيا الانقلابية  في تبتي الحمراء والقناصين ومواقع اخرى في جبل الأريل الواقع بين منطقتي السوادنة وقربة في آل حميقان بمديرية الزاهر. وفق موقع  “سبتمبر نت”.

وذكر الموقع أن  قوات الجيش والمقاومة  كبدت خلال المعارك المليشيا الانقلابية عدد كبير من القتلى والجرحى اضافة الى تدمير معدات قتالية واسر احد عناصرها.

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