شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمتقاعدين بكافة محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات،اليوم الاحد، بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر يونيو 2019م، وذلك ابتداءً من يوم غد الإثنين.



ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار في تصريح لسبأنت المتقاعدين المدنيين بعموم محافظات الجمهورية البالغ عددهم 122 ألف و 330 متقاعداً، إلى التوجه غداً الإثنين لمراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي مع اصطحاب الوثائق الثبوتية، لاستلام معاشاتهم لشهر يونيو 2019م.

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جدير بالذكر ان الحكومة الشرعية بدات منذ اواخر العام الماضي بصرف مرتبات المتقاعدين المدنيين بكافة محافظات الجمهورية بانتظام، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.