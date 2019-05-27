شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لزوجة المتهم باختطاق واغتصاب وقتل الطفل محمد فهد الرحامي وهي أحد افراد العصابة الإجرامية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا الفيديو لأحد افراد عصابة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل محمد فهد الرحامي بعد ساعات من حيث اكد شهود عيان هروب الطفل على العصابة باتجاه النقطة بالقرب من منطقة دار سلم، لكنه جرى خلفه احد افراد العصابة وضربه وجاءت هذه المرأة واحتضنته لايهام الناس انها والدته بحسب رواية حراس صالة افراح.. الذين ظنوا انه ابنهم لكنهم اكدوا الواقعة بعدما شاهدوا صوره بالانترنت وعرفوا انه هو الشخص الذي يجري البحث عنه. بعدها كان أحد افراد العصابة يريد أن يدخل البقالة .. ولما شاهد وجود كاميرات فيها تراجع ودخلت هذه المرأة للبقالة وانتظرها خارجا .. وهذا الفيديو لها اثناء دخولها البقالة وشراءها 4 حبات توت بعدد افراد العصابة وكان محافظ صنعاء قد أعلن القبض على المشتبه به الرئيسي باختطاف واغتصاب وقتل الطفل محمد فهد الرحامي، وعلى افراد العصابة التي شاركت بالجريمة وهي زوجته واثنين آخرين، حيث كشفت مصادر انه تم اللقاء القبض عليهم جميعا.

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