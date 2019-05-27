شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يحذر سكان اليمن من حدث هام في مطلع الشهر المقبل .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني عن وقوع حدث مهم بداية يونيو المقبل. وتوقع الفلكي محمد عياش بتشكُل مُنخفض جوي آخر شمال غرب المُحيط الهندي، من المُحتمل أن يطال تأثيرهُ منطقة القرن الأفريقي ومناطق من غربي اليمن مع بدايات شهر يونيو المقبل. وأوضح الفلكي عياش في نشر على صفحته بالفيسبوك

استمرار الإضطرابات الجوية والأمطار النادرة مع موسم صيف هذا العام 2019.

واشار عياش الى انه مع إستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق مُتفرقة من بلادنا وخاصةً على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية خلال هذه الفترة؛ فانه من المُحتمل تشكُل مُنخفض جوي آخر شمال غرب المُحيط الهندي، وسيطال تأثيرهُ منطقة القرن الأفريقي ومناطق من غربي اليمن مع بدايات شهر يونيو القادم، وفقاً للمؤشرات بإذنهِ تعالى.

جدير بالذكر أن هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية يتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي.

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