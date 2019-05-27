شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الجوبي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي، أحمد الجوبي، الأحد 26 مايو /أيار 2019، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وقال الجوبي، في بيان مقتضب، إن أول أيام عيد الفطر المبارك 1440ه‍ سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019م".

وذكر الجوبي أن يوم الاثنين 3 يونيو هو اليوم ال29 والأخير من شهر رمضان المبارك 1440.

وأشار إلى أن "مدة مكث هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين ستكون 6 دقائق".