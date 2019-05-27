شكرا لقرائتكم خبر عن مواعید رحلات طيران اليمنية غداً الإثنين الموافق 27 مایو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" " ينشر مواعید إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الإثنين الموافق 27 مایو 2019، حيث جاءت كالتالي: رقم الرحلة:609 خط الرحلة: القاهره- عدن. الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل، الوصول الساعة 07:00 صباحاً. رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن – جده. الإقلاع الساعة 08:30 صباحاً، الوصول الساعة 10:30 صباحاً. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة- عدن. Advertisements الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً، الوصول الساعة 14:00 ظهرا. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، الوصول الساعة 17:30 مساء. رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع الساعة 04:30 صباحاً، الوصول الساعة 09:00 صباحاً. مع العلم ان رحلات عدن تم تحويلها الى سيئون

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