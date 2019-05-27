شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بشرى سارة لموظفي الدولة من وزارتي المالية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تبدأ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بصرف مرتبات المتقاعدين المدنيين لشهر يونيو 2019م ابتداءا من يوم غدا الاثنين في كافة المحافظات اليمنية بما فيها المناطق التى تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

وكانت وزارة المالية في الحكومة الشرعية بدأت منذ مطلع العام الجاري صرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وكذا المئات من أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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من جهتها اعلنت وزارة المالية التابعة لمليشيات الحوثيين بدء صرف النصف الثاني من راتب شهر اكتوبر 2017م لكافة موظفي الدولة في المناطق التى تخضع لسيطرة المليشيات ابتداءا من بعد يوم غدا الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية ان الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعانون معاناة قاسية جراء الاجراءات والعراقيل المتعمدة من اجل استقطاع المرتبات بحجج غياب الموظفين عن اعمالهم خاصة في القطاع العسكري والأمني.

ويعيش نحو مليون موظف يمني في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، في جحيم ومعاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في شهر سبتمبر/ أيلول 2016.