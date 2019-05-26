شكرا لقرائتكم خبر عن في اول موقف سياسي له منذ سنوات..احمد علي نجل الرئيس الراحل صالح يوجه دعوة لليمنيين...(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه احمد علي عبدالله صالح رسالة لليمنيين اليوم الأحد دعاهم فيه الى الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها. وقال في دعوته: ان الوحدة اليمنية منجز تاريخي يستوجب الحفاظ عليه والدفاع عنه. وأضاف إن الوحدة ليست ملكا لفصيل سياسي بعينه او حزب بل إنها قدرا للشعب اليمني اجمع تقتضي الحفاظ والدفاع عنها. جاء ذلك من خلال كلمة له وجهها للشعب اليمني بمناسبة ذكرى 22مايو وبثتها قناة اليمن اليوم.

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