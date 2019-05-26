شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحكومة اليمنية تتخذ موقف صارم مع المبعوث الاممي وترفض التعامل معاه لهذه الاسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصد حكومي لقناة العربية الاخبارية قبل قليل بأن الشرعية اليمنية ترفض التعامل حاليا مع المبعوث الاممي الي اليمن غريفيثس ولا يمكن القبول بعودة غريفيثس دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات موضحا بأن الحكومة اليمنية طلبت ضمانات بعدم تكرار تجاوزات غريفيثس

وذكرت الحكومة اليمنية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تجاوز الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم الحوثيين، طيلةالفترة الماضية،رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .

وقال وزير الإعلام معمر في تغريدة على”توتير”، إن هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الامن،وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم المليشات الحوثية في جلسة مجلس الأمن الاخيرة،يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.

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وتابع إن لقاءات غريفيث تثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق اداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمةعمل الأمم المتحدة.