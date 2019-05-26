شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع القائد الميداني للانقلابيين غرب تعز ومدفعية الجيش تدمر ثلاثة أطقم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القائد الميداني لمليشيا الحوثي الانقلابية "أبو رداد" مصرعه اليوم، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الانقلابيين غرب المدينة. وقتل القيادي الحوثي مع ثمانية من عناصر المليشيا، في قصف مدفعي استهدف آلية عسكرية تقلهم في منطقة غراب بمحاذاة شارع الخمسين. Advertisements واستهدف مدفعية اللواء 17 مشاة طقمين آخرين للانقلابيين في شارع الخميس ،بعد اندلاع مواجهات عنيفة استمرت منذ فجر الأحد حتى قبيل الظهيرة. *شبكة تعز الاخبارية

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