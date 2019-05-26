شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يستعيد عافيته قليلا واليمنيين في كل المحافظات يستبشرون خير..السعر مساء اليوم الاحد 26 مايو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 26 مايو 2019م. الدولار شراء 550 إلى 551 البيع 556 ريال. السعودي شراء 144,5 إلى 145 البيع 146 ريال.



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