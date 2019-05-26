قتل متحصل ضرائب حوثي برصاص مسلح آخر، الليلة الماضية، في وقت احتدم فيه الصراع الداخلي بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية في مديرية مذيخرة، جنوب غرب اب، إن متحصل ضرائب قات في سوق الخميس بعزلة "الأفيوش" يُدعى " جلال عبدالقوي علي أحمد غالب" قُتل برصاص مسلح أمام منزله من مجهول في بني عمر.
وأكدت المصادر أن المتحصل الحوثي أصيب إصابات بالغة بعد إطلاق النار عليه وأسعف إلى مدينة القاعدة وتوفي متأثراً بجراحه.
وبحسب المصادر فإن مقتل "عبدالقوي" جاء في ظل احتدام الصراع داخل أجنحة المليشيا حول العوائد المالية التي تجنيها المليشيا من ضرائب القات في المديرية.
وسبق أن قتل متحصل ضرائب في وقت سابق نتيجة تلك الخلافات.
وتسببت الصراعات الداخلية حول الإتاوات المالية داخل أجنحة المليشيا الانقلابية التي تحكم سيطرتها على محافظة إب، تسببت في مقتل وإصابة العشرات في نزاعات مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إب: مقتل متحصل ضرائب في صراع حوثي داخلي بمديرية مذيخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.