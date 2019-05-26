شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...مقتل قائد قوات التدخل السريع واشتباكات عنيفة وانتصارات جديدة في جبهات لقتال في الضالع "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتسعت رقعة وحدة المعارك والمواجهات، مساء السبت، وصباح اليوم الأحد وبصورة متواصلة في محيط باجة شمالي الضالع، وتقدمت القوات الجنوبية شرقاً في حجر، وقتل قائد عسكري كبير في مليشيا الذراع الإيرانية.

المصادر الميدانية أجملت تفاقم المعارك في محيط منطقة باجة، واشتدت من ثلاثة محاور: الشرقي والغربي والجنوبي.. وأشدها في الجهة الجنوبية بوادي عركة، فيما تقدمت سابقاً المقاومة من المحور الشرقي وصولاً إلى محطة البعوة.

وكانت المعركة في أشدها في محيط محطة البعوة بعد وصول تعزيزات لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من اتجاه منطقة "عويش" الفاخر.

القوات الجنوبية دمرت عددا من الآليات العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي منها عربة bmb وقتل وجرح العشرات، وتقدمت من شرق منطقة باجة في جبهة "حجر" وطهرت الدوحجة ووادي الجشيب ومحطة البعوة ومفرق عويش.

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وأكد مصدر ميداني أن قائد ما تسمى قوات التدخل السريع للمليشيات الحوثية المكنى أبو هيثم لقي مصرعه وجرح اثنان من مرافقيه في منطقة المشاريح بجبهة حجر شمال غربي محافظة الضالع.

واستكملت القوات الجنوبية تطهير كامل منطقة القفلة، كما طهرت القرى المحيطة بمنطقة شخب من بقايا مليشيات الحوثي.

وعلى جبهات حجر أيضاً، أشارت مصادر ميدانية إلى محاولات مستميته من قبل المليشيات الحوثية وبتغطية نارية بمختلف الأسلحة للصعود إلى المرتفعات التي تطل على مناطق "الشريفة وأكمة الدوكي جنوب باجة وبداية جبل جحاف"، منذ فجر الجمعة، عبر أكثر من هجوم تصدى له أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.

وتجددت الاشتباكات العنيفة على أطراف حبيل الشاعري والوابشية.

وواصلت القوات الجنوبية تطهير وتأمين مناطق وقرى جديدة على جبهات حجر شمالي غرب محافظة الضالع ، جنوب البلاد، مساء الجمعة وعشية السبت مقتل قائد عسكري كبير وعشرات الحوثيين شمالي الضالع