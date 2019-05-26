شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع إسقاط طائرة حوثية في جازان ...محافظة العرضيات السعودية تتعرض الان لهجوم غير مسبوق "صور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت، أسراب الجراد العرضية الجنوبية في محافظة العرضيات، حيث طالب الأهالي الجهات المعنية بمحاربة هذا السرب لعدم تفشيه فالمحافظة.
واعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نجاحها في استكشاف ومعالجة 17 ألف هكتار بمبيدات تقدر بـ 17ألف لتر وذلك في مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل، والشرقية.
وأوضحت أن الإجراءات التي تعمل بها لمواجهة تطور حالة الجراد الصحراوي مستمرة من خلال دعم مكاتب الوزارة بسيارات المكافحة وأجهزة الرش، والرش الجوي وتسهيل مهمة ثلاث طائرات للعمل في الرياض والقصيم والشرقية، وتوفير المبيدات ULV , EC للاستخدام السريع والأفضل بناء على موقع الإصابة، والوقوف الفعلي من خلال المشرفين الميدانيين في الرياض والقصيم والشرقية، وذلك في الفترة من 16 – 20 مايو.
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