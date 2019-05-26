شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن استهداف منشأة حيوية في عمق السعودية قبل قليل.. ومواطنون سعوديون: هذا ما رأيناه وسمعناه صباح اليوم ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الدفاعات الجوية في مدينة جازان تصدت لمحاولة حوثية لشن هجوم في المدينة الواقعة جنوب المملكة قرب الحدود مع اليمن.

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قد زعم أن الحركة المتحالفة مع إيران شنت هجومًا بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان.

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غير أن الحسابات السعودية نفت هذه المزاعم مؤكدة إفشال الدفاعات الجوية لهذه المحاولة .

وقال عدد من شهود العيان إنهم سمعوا دوي الانفجار الناجم عن تصدي الدفاعات الجوية للمحاولة الحوثية.

وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن العمل في مطار جازان جار كالمعتاد والرحلات ملتزمة بمواعدها المحددة بشكل مسبق.