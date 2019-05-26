وأخيرًا ... الفلكي اليمني الأشهر يحسم الجدل ويعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.. بحسب الحرف22

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440.



وقال الجوبي في منشور على صفحته الخاصة فيسبوك، "إن اول أيام عيد الفطر المبارك، سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 م"، بحسب الحرف22.



وأضاف الجوبي، "إن يوم الاثنين 3 يونيو هو اليوم ال 29 والاخير من شهر رمضان المبارك 1440".



وأوضح، "إن مدة مكث هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين ستكون 6 دقائق".

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