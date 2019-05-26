شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في محافظة ابين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات مسلحة بين قبيلتي آل قطيان وآل شاجرة في مديرية مودية بمحافظة أبين. Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" إن سبب اندلاع الاشتباكات اليوم الأحد بين آل قطيان وآل شاجرة في مديرية مودية يعود على خلفية قضية ثأر قبلي. وأكدت المصادر" بأن الاشتباكات لم تخلف أي ضحايا.

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