شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي يعلن عن توفير الدولار للتجار والبنوك بسعر جديد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني انه تم القيام بمصارفات جديدة للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريال /دولار امريكي ز وتخص عدد من عملاء البنوك للتجارية والاسلامية . الجدير بالذكر ان البنك المركزي مستمر في المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى – غير السلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية - وفقا للأليات المحددة _ شوبالاسعار التالية : Advertisements _ سعر 440 ريال /دولار للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية _ سعر 506 ريال /دولار للمشتقات النفطية و بقية السلع . كما يؤكد البنك المركزي بانه لن يتهاون فيما يخص الارتفاع الغير مبرر لسعر الصرف وأنه على استعداد تام لاستخدام الادوات المتاحة بما في ذلك التدخل في السوق وايضا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف.

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