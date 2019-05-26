ورد الان ...مسلحين يقتحمون موقع هام بالرياض ...والقوات السعودية تستنفر

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عدن - ياسمين التهامي - نجحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من الإطاحة بشخصين اقتحما احدى المحميات بحوطة بني تميم وبحوزتهما سلاح ناري ومناظير وكاميرا تصوير . وتفصيلاً ، فقد لاحظ افراد الحماية بمحمية الوعول أثر السيارة وتمكنوا بمساعدة الجهات الأمنية من القبض عليهما . ومن المقرر استكمال التحقيقات بشأنهما لإتخاذ الإجراءات النظامية ،إذ تم التحفظ عليهما وتحريز المضبوطات .

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