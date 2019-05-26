شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يمنع طيران اليمنية من الإقلاع من مطار عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت دول التحالف منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح الاقلاع لرحلتها 608 AFB المتوجهة من مطار عدن الى عمان. يوم غدا الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.

وافاد مصدر بالخطوط الجوية اليمنية لصحيفة عدن الغد ان امتناع دول التحالف منح طيران اليمنية تصريح الاقلاع جاء من دون ابداء السبب.

مشيرا الى ان قيادة الشركة طلبت من التحالف تغيير رحلتها من مطار عدن الى مطار سيئون حتى لا تقع في مواقف محرجه مع المسافرين. ورغم ذلك تم رفضها

واكد المصدر ان الخطوط الجوية اليمنية ستضطر للتشغيل من مطار سيئون يوم الثلاثاء على متن طائرتها AFA الموجودة في مطار سيئون الى العاصمة الاردنية عمان فارغة من الركاب ولا يوجد على متنها اي راكب للمجيء بالمسافرين من عمان الى سيئون وهذا يكلفها الكثير من الخسائر والايفاء بوعودها تجاه ركابها

واستغرب المصدر من الغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات انسانية ومرضية ومغتربين وطلاب من امريكا واوروبا للسفر بشكل عاجل.

وابدى المصدر بان مكتب وزير النقل بالرياض يجري المحاولات في معرفة سبب الغاء الرحلة ولكن لم يجد اي تجاوب حتى اللحظه.

ودعا المصدر المسافرين الى عدم القلق بشأن الرحلة حيث وان قيادة الشركة تعمل بشكل مستمر على اعادة تشغيل الرحلة وستقوم بنقل المسافرين من عمان الى مطار سيئون على متن حافلات نقل الى العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء على نفقتها الخاصة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارةالكابتن أحمد مسعود العلواني.

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