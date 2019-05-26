شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد لحظات من إسقاط طائرة حوثية ...لن تصدق مافعلة مواطن سعودي بامرأة وفتاة يمنية "شاهد صور مباشرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد طريق الملك عبدالعزيز مقابل وكالة نيسان سابقًا بمدينة جازان، حادث دهس، أسفر عن مصرع سيدة أربعينية وفتاة 18 عاما من الجنسية اليمنية. وجرى نقل جثماني الضحيتين إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وتم إيداعهما بثلاجة المستشفى. Advertisements وحتى الآن لم يصدر بيانا رسميا عن الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدورها. المصدر: موقع صدى السعودي

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