شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انزال مظلي للتحالف في عمران وهذا مايحدث هناك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر أن انزال جوي بطريقة الخطأ تم إسقاطها بمنطقة ضليمة بمحافظات عمران .

وافادة المصادر أن الاهالي.استولو عليها ورفضو تسلميها لمليشيات الحوثي التي فرضت عليهم طوق وتقوم بمحاصرتهم داخل قراهم .



وبحسب المصادر أن الأهالي اكدو انها طرابيل سقطت بمظلات تحمل أسلحة وان الاوضاع متوتره ولازلنا نتكد من صحه الخبر

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