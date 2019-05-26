شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سعودي يدهس امرأة وشابة يمنية في جازان "صور مباشرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد طريق الملك عبدالعزيز مقابل وكالة نيسان سابقًا بمدينة جازان، حادث دهس، أسفر عن مصرع سيدة أربعينية وفتاة 18 عاما من الجنسية اليمنية.

وجرى نقل جثماني الضحيتين إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وتم إيداعهما بثلاجة المستشفى.

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وحتى الآن لم يصدر بيانا رسميا عن الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدورها.

المصدر: موقع صدى السعودي