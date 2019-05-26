شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل ...المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي يعلن عن اختراق طائرة حوثية للأجواء السعودية وبهذه الطريقة تم التعامل معها "صور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان الحدودية مع اليمن.
وأكد المالكي في بيان أنه ”في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة من صباح اليوم، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطارالملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية“.
وأوضح أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضًا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظًا“.
#عاجل_واس
قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.https://t.co/zSOwsnAmMT#واس pic.twitter.com/FPHIoIH6le— واس (@spagov)
#عاجل_واس— واس (@spagov) May 26, 2019
قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.https://t.co/zSOwsnAmMT#واس pic.twitter.com/FPHIoIH6le
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قبل قليل ...المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي يعلن عن اختراق طائرة حوثية للأجواء السعودية وبهذه الطريقة تم التعامل معها "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.