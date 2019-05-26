شكرا لقرائتكم خبر عن معتمر يمني يدخل الحرم المكي مرتديا الجنبية ...وبهذه الطريقة تعامل معه الأمن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض أحد المعتمرين ترك ” الجنبية ” ، أثناء ذهابه لأداء العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ حيث قال له شخص أنها ممنوعة داخل الحرم ولكنه رفض تركها.

وقال المعتمر في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي: ” والله ماني داخل الحرم اللي وجنبيتي معي، ولو يصير اللي يصيرن، مامعي إلا رب العالمين، الرجال بسلاحه “؛ ليشير البعض إلى أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه السلوكيات في الأماكن المقدسة؛ ليقول أحدهم: ” ‏‎‎ياخي مكه كلها حرم ما ينفر صيدها والا يقطع شجرها مابالك لو دخل هذا بجنبيته وروع عباد الله بالحرم والحمد لله نحن في أمان ولامن متواجد ولله الحمد”؛ بينما أضاف آخر: ” يبدو إنه ‏‎‎متأثر بمسلسل العاصوف، وتابع ثالث: ‏‎شاف العاصوف يحسبه بث لايف “.