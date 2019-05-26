شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري: الحبل يلف حول عنق هادي من اتجاهين وهذا موعد الاطاحة به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع كاتب ومحلل عسكري يمني، أن يتم الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، مع نهاية العام الجاري.



وقال علي الذهب وهو محلل عسكري، في تغريدة على موقع "توتير"، إن هناك ما يشير إلى أن الحبل يحاك، إماراتيا، حول عنق هادي، من اتجاهين، الأول: التقرب منه، والثاني التآمر عليه".



وأضاف أنه قبل أشهر ، رأيت تغريدة متداولة لضاحي خلفان، مفادها أن الرئيس هادي لن يكون له مكان في السلطة مع نهاية عام ".2019.

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