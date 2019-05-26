شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل ... الجيش يصدم المليشيات و يزف قبل قليل خبر سار لطالما انتضرة الجميع بفارغ الصبر .. شــــاهــد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش والمقاومة من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية شمال محافظة الضالع بعد معركة استغرقت عدة ساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أن نحو ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا، خلال المواجهات التي دارت مساء أمس ، وفتح الطريق الرابط بين مريس ومدينة قعطبة .

Advertisements

كما تم تحرير جبل وعْل الاستراتيجي المطل على الطريق الرابط بين قرية قردح، ونقيل الشيم.

وأتجهت قوات الجيش والمقاومة غربا وحررت اليوم مواقع قرى حجر في منطقة دار السيد، وتأمين معسكر العللة ومنطقة الفاخر .