شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تساند الحوثيين في استهداف ‘‘مطار أبوظبي’’ .. والمليشيات تنشر مشاهد حصرية عبر كاميرات المراقبة داخل المطار .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة دولية، السبت 25 مايو/أيار، أن المخابرات البريطانية، هي من زودت مليشيا الحوثي عبر طرف ثالث، بفيديو استهداف الجماعة لمطار أبو ظبي بطائرة متفجرة بدون طيار.

ونقلت وكالة ”ديبريفر“ عن مصادر مطلعة قولها، أن جهاز الاستخبارات البريطانية زود الطرف الثالث بمقطع الفيديو الذي حصل عليه من الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون الاستخباراتي

وقال المصدر إن الطرف الثالث (لم تكشف عن هويته) قام بتزويد الحوثيين بمقطع الفيديو الذي يظهر نجاح عمليتهم في استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيّرة أواخر يوليو 2018.

وأكد أن لقطات الفيديو لهجوم الطائرة المسيّرة بدون طيار، تم التقاطها من كاميرات المراقبة داخل مطار أبو ظبي.

وكانت مليشيا الحوثي، بثت عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الجماعة، مساء الخميس الفائت، مقطع فيديو قالت إنه يعرض لأول مرة عن نجاح عملية استهداف مطار أبو ظبي الدولي في العاصمة الإماراتية في 26 يوليو 2018.

وتظهر في مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته دقيقة و24 ثانية، طائرة بدون طيار تحلق في مطار أبو ظبي، قبل أن تهبط بسرعة وتنفجر بقوة في إحدى الشاحنات المتوقفة في ساحة المطار.

وقالت القناة إن الطائرة المسيّرة من طراز "صماد3" ألحقت أضراراً بمبنى المسافرين رقم (1) داخل المطار، معتبرةً أن تلك المشاهد في مقطع الفيديو كشفت عن اختراق أمني إضافة إلى الإنجاز العسكري لقوات الحوثيين.

ومن خلال ما بثته قناة المسيرة، يبدو أن لقطات الفيديو تم أخذها بالفعل من كاميرات المراقبة الخاصة بمطار أبو ظبي.

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ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة، حتى الآن، على الفيديو الذي بثته قناة الحوثيين.

وفي 26 يوليو 2018 أعلنت جماعة الحوثيين عن استهدافها، مطار أبوظبي الدولي في العاصمة الإماراتية بطائرة مسيّرة، فيما قالت إدارة المطار ذاته إن حادثاً وقع في ساحة المطار تسبب به مركبة لنقل الإمدادات.

وحينها أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن سلاح الجو المسيّر شن عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيّرة "جديدة" أطلق عليها اسم "صماد3" يزيد مداها عن 1000 كيلو متر.

لكن إدارة مطار أبوظبي قالت حينها، في تغريدة على حسابها بـتويتر: "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وبعد أقل من شهر على الحادثة قال الناطق باسم جماعة الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن استهداف مطار أبو ظبي الدولي أسفر عن وقوع 14 جريحاً وأحدث تدميراً داخل المطار، وهو ما نفاه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش واعتبر أن عبدالسلام "كاذب".

وفي 27 أغسطس و30 سبتمبر من العام 2018 أعلن الحوثيون أن طائرتين مسيّرتين من طراز "صماد3" استهدفتا مطار دبي الدولي والذي يبعد عن اليمن نحو 1200 كيلو متر، وهو ما نفته في الإمارات العربية المتحدة مجدداً.