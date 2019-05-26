شكرا لقرائتكم خبر عن طيران اليمنية تعلن عن تخفيضات مذهلة في اسعار التذاكر بمناسبة عيد الفطر.. الاسعار الجديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة طيران اليمنية عن عرض مغري لأسعار تذاكر رحلاتها بمناسبة عيد الفطر المبارك . وشمل عرض التخفيض كلا من الرحلات المتجهة من ( عدن _ جده _ عدن ) وكذلك ( سيئون _ جده _ سيئون ) حيث سيكون سعر التذكرة ذهابا وايابا ب 150 الف ريال يمني فقط . كذلك سيشمل العرض رحلات الذهاب فقط من ( عدن _ جده ) وكذلك ( سيئون _ جدة ) بمبلغ 90 الف ريال يمني فقط . علما ان فترة العرض ستبدأ من 2_6 يونيو للشهر القادم .

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