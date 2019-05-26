جميح يدعو إلى استمرار الحملة المطالبة برفض "غريفيث"

دعا الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إلى استمرار الحملة المطالبة برفض التعامل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، أيار 26، 2019: استمروا في رفض شرعنة مارتن غريفيث لمليشيات الانقلاب في الحديدة.
وأضاف: إذا أرادت الأمم المتحدة تسليم الحديدة للانقلابيين، فإنها لن تستطيع إلا إذا وقع ممثلو الحكومة.
وختم: إياكم أن تكونوا شهود زور في مسرحية كاذبة مثّلها الحوثيون وأخرجها مارتن غريفيث، وألّفها مجموعة مؤلفين داخلياً وخارجياً.
وكان الرئيس هادي قد خاطب أمين عام الأمم المتحدة حول تجاوزات مبعوثه إلى اليمن.
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