البيضاء.. مقتل وإصابة 7 من عناصر المليشيا في الملاجم

قُتل وجُرح سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مساعد قائد محور بيحان المقدم عبدالوهاب بحيبح ، أن عناصر من المليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في منطقتي “فضحة” و”البياض”، بمديرية الملاجم.

وأضاف المقدم بحيبح أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأوضح مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام، أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.