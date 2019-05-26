قُتل وجُرح سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
ونقل "سبتمبر نت" عن مساعد قائد محور بيحان المقدم عبدالوهاب بحيبح ، أن عناصر من المليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في منطقتي “فضحة” و”البياض”، بمديرية الملاجم.
وأضاف المقدم بحيبح أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.
وأوضح مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام، أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر البيضاء.. مقتل وإصابة 7 من عناصر المليشيا في الملاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.