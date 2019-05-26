عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهداف مطار جيزان بطائرة مسيرة

زعمت مليشيا الحوثي شن غارات جديدة بطائرات مسيرة داخل الأراضي السعودية، اليوم الأحد، أيار 26، 2019.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للمليشيا، في تغريدة على حسابها بتويتر، رصدها "الخليج 365" إن سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان.

ووفقا لما نشرته المسيرة، فقد استهدف القصف مرابض الطائرات الحربية.

وقصفت المليشيا، الأسبوع الماضي، محطتين لضخ النفط في المملكة بطائرة مسيرة.