زعمت مليشيا الحوثي شن غارات جديدة بطائرات مسيرة داخل الأراضي السعودية، اليوم الأحد، أيار 26، 2019.
وقالت قناة المسيرة، التابعة للمليشيا، في تغريدة على حسابها بتويتر، رصدها "الخليج 365" إن سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جيزان.
ووفقا لما نشرته المسيرة، فقد استهدف القصف مرابض الطائرات الحربية.
وقصفت المليشيا، الأسبوع الماضي، محطتين لضخ النفط في المملكة بطائرة مسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم استهداف مطار جيزان بطائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.