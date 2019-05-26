غلاب: استمرار غريفيث إهانة في حقه كشخص محترم

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن رسالة الرئيس للأمين العام كانت إدانة وأسلوبا دبلوماسيا مفاده أن غريفث غير مرحب به.
وأضاف غلاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، أيار 26، 2019، أن ثقة الامين العام طبيعية، والغير طبيعي هو إصرار مارتن غريفث على الاستمرار في مهمته.
وتابع: لم يعد أمامه من خيار إن كان يحترم تاريخه والأمم المتحدة إلا أن يسحب نفسه باي طريقة بالاستقالة واستمراره إهانة في حقه كشخص محترم.
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